Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества экс-депутата ГД Вороновского

Бывший депутат занимал должность замглавы администрации Краснодарского края, курируя дорожное строительство. Тогда он предположительно получил квартиру в Сочи от коммерческой структуры. Жилье было оформлено на его мать. Вторая квартира в Краснодаре была зарегистрирована на его сына. Кроме того, компания благоустроила его поместье в Усть-Лабинском районе. Общая сумма взяток, по словам источника «Ведомостей», составляет 25 млн руб.