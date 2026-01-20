Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества экс-депутата ГД Вороновского

Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества экс-депутата ГД ВороновскогоПредварительное заседание назначено на 12 февраля
Генеральная прокуратура РФ подала в Центральный районный суд Сочи иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, обвиняемого по делу о коррупции. Предварительное заседание по делу назначено на 12 февраля. Об этом свидетельствуют материалы на сайте суда.
Помимо самого экс-депутата ответчиками выступают еще 28 граждан, в том числе родственники Вороновского, а также компания НАО «Прогресс». В качестве третьих сторон в деле участвуют 19 юридических лиц.
Вороновский является фигурантом дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Бывший депутат занимал должность замглавы администрации Краснодарского края, курируя дорожное строительство. Тогда он предположительно получил квартиру в Сочи от коммерческой структуры. Жилье было оформлено на его мать. Вторая квартира в Краснодаре была зарегистрирована на его сына. Кроме того, компания благоустроила его поместье в Усть-Лабинском районе. Общая сумма взяток, по словам источника «Ведомостей», составляет 25 млн руб.
11 ноября Госдума дала согласие на лишение Вороновского неприкосновенности и возбуждение уголовного дела против него. Утвержденное постановление было направлено генеральному прокурору РФ Александру Гуцану, который 31 октября обратился к Госдуме с запросом о снятии депутатской неприкосновенности с Вороновского. 2 декабря нижняя палата приняла решение о досрочном прекращении полномочий Вороновского.
Басманный районный суд Москвы 29 декабря оставил Вороновского в СИЗО. Срок содержания под стражей был продлен на три месяца с 25 декабря.