Суд в Москве оставил в СИЗО экс-депутата Госдумы Вороновского

Вороновский, занимая должность заместителя главы администрации Краснодарского края и курируя дорожное строительство, предположительно получил квартиру в Сочи от коммерческой структуры. Жилье было оформлено на его мать. Еще одна квартира в Краснодаре, по информации источников, была зарегистрирована на его сына. Кроме того, компания, связанная с делом, благоустроила его поместье в Усть-Лабинском районе. Общая сумма предполагаемых взяток, как сообщали источники «Ведомостей» в Госдуме, составляет 25 млн руб.