Суд в Москве оставил в СИЗО экс-депутата Госдумы Вороновского
Басманный районный суд Москвы оставил в СИЗО бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, обвиняемого по делу о коррупции. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Срок содержания под стражей продлен на три месяца с 25 декабря. Вороновский – фигурант дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.
2 декабря Госдума досрочно прекратила полномочия Вороновского. 11 ноября нижняя палата дала согласие на лишение его депутатской неприкосновенности и возбуждение уголовного дела.
Вороновский, занимая должность заместителя главы администрации Краснодарского края и курируя дорожное строительство, предположительно получил квартиру в Сочи от коммерческой структуры. Жилье было оформлено на его мать. Еще одна квартира в Краснодаре, по информации источников, была зарегистрирована на его сына. Кроме того, компания, связанная с делом, благоустроила его поместье в Усть-Лабинском районе. Общая сумма предполагаемых взяток, как сообщали источники «Ведомостей» в Госдуме, составляет 25 млн руб.