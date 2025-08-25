Что известно о задержании замгубернатора Курской области Базарова

Что известно о задержании замгубернатора Курской области БазароваДело может быть связано с хищением при строительстве фортификаций в Белгородской области
Врио главы Курской области Александр Хинштейн во время заседания правительства 25 августа сообщил о задержании врио заместителя губернатора Владимира Базарова. Трансляция заседания велась в группе правительства региона в соцсети «В контакте».
По словам Хинштейна, дело касается обстоятельств, относящихся к предыдущему месту работы Базарова – к периоду, когда он занимал должность заместителя губернатора по строительству Белгородской области. В настоящий момент осуществляются следственные действия. Врио губернатора заявил, что не сомневается в объективности следствия и соблюдении закона.
«Никаких оценок давать не готов, тем более что речь идет о ситуации в другом регионе, но, тем не менее, думаю, это еще один для всех, коллеги, для нас знак того, как важно четко соблюдать требования закона. О том что никакие прежние заслуги не могут являться основанием для индульгенции», – подчеркнул врио главы региона.
Позже в своем Telegram-канале Хинштейн добавил, что, предварительно, «дело касается строительства оборонительных сооружений». Он также заверил, что правительство Курской области при необходимости окажет всю необходимую помощь следствию.
«Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона», – предупредил Хинштейн.
ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Базаров был задержан по делу о хищении 1 млрд руб. при возведении фортификационных сооружений в Белгородской области. По информации источника, Базарова этапируют в Москву.
Базаров – выпускник РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление». Работал заместителем главы Сургута, в период с 2016 по 2020 г. занимал пост заместителя главы Севастополя, где курировал вопросы благоустройства городского хозяйства, дороги, транспорт и экологию. В 2020 г. он занял должность вице-губернатора Белгородской области по строительству. 5 февраля 2025 г. Базаров был назначен врио заместителя губернатора Курской области по строительству.
В апреле 2025 г. был арестован экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов. Их обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие инкриминирует фигурантам хищение свыше 1 млрд руб. бюджетных средств, выделенных «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. Было предварительно установлено, что Дедов и Смирнов, когда еще занимал пост замгубернатора региона, организовали хищение средств совместно с руководством корпорации. 20 августа стало известно, что они заключили сделку со следствием.