Суд приговорил экс-замгубернатора Петербурга к 5 годам колонии по делу «Газпром Арены»
Куйбышевский суд Санкт-Петербурга признал виновным в получении взятки в 42 млн руб. бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна по делу о хищениях на строительстве стадиона «Газпром Арена». Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.
«Суд назначил наказание Оганесяну — 5,5 лет лишения свободы в ИК строгого режима со штрафом в 20 000 000 рублей», — говорится в сообщении. При этом обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) суд исключил как «излишне вмененное». Оганесян находился под арестом с 2016 г.
Кроме Оганесяна наказание получили и другие фигуранты дела, двоим из них назначили лишение свободы. В частности, экс-зампред комитета по строительству Санкт-Петербурга Александр Янчик, как и Оганесян, получил пять лет колонии строгого режима, а также обязан выплатить штраф в 5 млн руб. Предприниматель и глава подрядчика строительства стадиона, компании «Стройэлектромонтаж-5» (СЭМ-5) Василий Сливкин, который, как установил суд, передал Оганесяну взятку, отправился в колонию строгого режима на 4,5 года.
Остальные фигуранты дела, через которых взятки передавались от Сливкина к Оганесяну, приговорены к штрафам. Знакомый последнего Николай Хрипунов — к 2,8 млн руб., сын Сливкина Кирилл — к 300 тыс. руб., а бывшая сотрудница «Балтстроя» Анна Колесникова — к 900 тыс. руб.
«Газпром Арена» строилась на протяжении 10 лет и открылась в 2017 г. Стадион на Крестовском острове является домашней ареной футбольного клуба «Зенит» и вмещает 68 тыс. зрителей, он обладает раздвижной крышей диаметром 286 м и выдвижным полем. На арене прошли семь матчей чемпионата мира по футболу. В 2013 г. правоохранительные органы выяснили, что один из субподрядчиков строительства, который изготавливал сваи для стадиона, завысил стоимость своей работы на 500 млн руб. В декабре 2020 г. Следственный комитет установил, что при строительстве «Газпром Арены» было похищено около 180 млн руб.