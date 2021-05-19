Суд приговорил экс-замгубернатора Петербурга к 5 годам колонии по делу «Газпром Арены»

«Газпром Арена» строилась на протяжении 10 лет и открылась в 2017 г. Стадион на Крестовском острове является домашней ареной футбольного клуба «Зенит» и вмещает 68 тыс. зрителей, он обладает раздвижной крышей диаметром 286 м и выдвижным полем. На арене прошли семь матчей чемпионата мира по футболу. В 2013 г. правоохранительные органы выяснили, что один из субподрядчиков строительства, который изготавливал сваи для стадиона, завысил стоимость своей работы на 500 млн руб. В декабре 2020 г. Следственный комитет установил, что при строительстве «Газпром Арены» было похищено около 180 млн руб.