Площадь пожара на нефтебазе на Кубани достигла 3800 «квадратов»
Пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка, возникший после падения обломков беспилотника, распространился на 3800 кв. м. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Обошлось без пострадавших. Тушением возгорания занимаются 257 человек, включая специалистов МЧС России, 69 единиц техники и пожарный поезд.
По данным Минобороны, в ночь на 12 марта силы ПВО сбили над российскими регионами 80 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 30 единиц были ликвидированы над Краснодарским краем. Еще 14 беспилотников сбили в Крыму, 10 – в Ростовской области, восемь – над Черным морем. Днем и вечером 11 марта Росавиация ограничила работу аэропортов Сочи и Краснодара («Пашковский»).