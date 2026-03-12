Площадь пожара на нефтебазе на Кубани достигла 3800 «квадратов»

По данным Минобороны, в ночь на 12 марта силы ПВО сбили над российскими регионами 80 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 30 единиц были ликвидированы над Краснодарским краем. Еще 14 беспилотников сбили в Крыму, 10 – в Ростовской области, восемь – над Черным морем. Днем и вечером 11 марта Росавиация ограничила работу аэропортов Сочи и Краснодара («Пашковский»).