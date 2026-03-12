Газета
На Кубани после пожара на нефтебазе повышены концентрации бензола и ксилола

Ведомости

В Тихорецке Краснодарского края после пожара на нефтебазе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации бензола и ксилола в воздухе. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Жителям района, расположенного рядом с местом пожара, рекомендовано по возможности не находиться на открытом воздухе, держать окна закрытыми и чаще проводить влажную уборку помещений. Также санитарные врачи советуют отказаться от использования контактных линз в пользу очков, увеличить потребление воды и промывать глаза, нос и горло.

Кроме того, жителям рекомендовано воздержаться от курения и при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы.

При появлении симптомов недомогания (одышки, кашля, бессонницы или обострения хронических заболеваний) следует обратиться за медицинской помощью.

Санврачи пояснили, что продолжают проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в пяти точках отбора.

Пожар на нефтебазе произошел в ночь на 12 марта после падения обломков БПЛА. Изначально площадь возгорания составляла 150 кв. м, к полудню она увеличилась до 3800 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

