На Кубани после пожара на нефтебазе повышены концентрации бензола и ксилола
В Тихорецке Краснодарского края после пожара на нефтебазе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации бензола и ксилола в воздухе. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Жителям района, расположенного рядом с местом пожара, рекомендовано по возможности не находиться на открытом воздухе, держать окна закрытыми и чаще проводить влажную уборку помещений. Также санитарные врачи советуют отказаться от использования контактных линз в пользу очков, увеличить потребление воды и промывать глаза, нос и горло.
Кроме того, жителям рекомендовано воздержаться от курения и при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы.
При появлении симптомов недомогания (одышки, кашля, бессонницы или обострения хронических заболеваний) следует обратиться за медицинской помощью.
Санврачи пояснили, что продолжают проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в пяти точках отбора.
Пожар на нефтебазе произошел в ночь на 12 марта после падения обломков БПЛА. Изначально площадь возгорания составляла 150 кв. м, к полудню она увеличилась до 3800 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.