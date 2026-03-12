На Кубани после пожара на нефтебазе повышены концентрации бензола и ксилола

Жителям района, расположенного рядом с местом пожара, рекомендовано по возможности не находиться на открытом воздухе, держать окна закрытыми и чаще проводить влажную уборку помещений. Также санитарные врачи советуют отказаться от использования контактных линз в пользу очков, увеличить потребление воды и промывать глаза, нос и горло.