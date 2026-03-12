В Госдуму внесли законопроект о запрете проката фильмов, дискредитирующих Россию

Еще в феврале Министерство культуры РФ объяснило, что с 1 марта начнет проверять демонстрируемые в интернете аудиовизуальные произведения, не имеющие прокатных удостоверений, на предмет их соответствия традиционным духовно-нравственным ценностям. Инициировать проверку может любой желающий. Такой механизм регулирования уже применяется как к фильмам, так и к сериалам.