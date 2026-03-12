В Госдуму внесли законопроект о запрете проката фильмов, дискредитирующих Россию
Депутат Евгений Марченко внес в Госдуму законопроект, вводящий запрет на прокат в России иностранных фильмов, оскорбляющих достоинство русского человека. Под ограничения могут попасть кинокартины, формирующие негативные стереотипы о россиянах, а также дискредитирующие Россию. Проект опубликован в думской электронной базе.
«Такой запрет создает стимул для иностранных кинематографических организаций создавать контент и фильмы с положительным образом России и ее народа, соответствующим истине, поскольку сокращение российского рынка сбыта иностранных фильмов серьезно снижает экономическую прибыль их производителей», - отмечается в пояснительной записке.
Сейчас в России уже действует запрет на выдачу прокатных удостоверений тем фильмам, в которых дискредитируются традиционные для страны духовно-нравственные ценности.
Еще в феврале Министерство культуры РФ объяснило, что с 1 марта начнет проверять демонстрируемые в интернете аудиовизуальные произведения, не имеющие прокатных удостоверений, на предмет их соответствия традиционным духовно-нравственным ценностям. Инициировать проверку может любой желающий. Такой механизм регулирования уже применяется как к фильмам, так и к сериалам.