Общество

Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги

Ведомости

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги («Грабцево»), сообщили в Telegram-канале Росавиации в 00:10 мск.

По данным представителей ведомства, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. 12 марта ограничения также действовали в авиагаванях Краснодара и Архангельска.

Минобороны РФ сообщало, что в период с 20:00 до 23:00 мск российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 14 дронов ВСУ. Один из них был сбит в Калужской области. Еще шесть беспилотников было нейтрализовано над Крымом, четыре над Курской областью, два – над Белгородской, один – над Брянской.

