Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги

Минобороны РФ сообщало, что в период с 20:00 до 23:00 мск российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 14 дронов ВСУ. Один из них был сбит в Калужской области. Еще шесть беспилотников было нейтрализовано над Крымом, четыре над Курской областью, два – над Белгородской, один – над Брянской.