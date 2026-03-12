Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги
Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги («Грабцево»), сообщили в Telegram-канале Росавиации в 00:10 мск.
По данным представителей ведомства, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. 12 марта ограничения также действовали в авиагаванях Краснодара и Архангельска.
Минобороны РФ сообщало, что в период с 20:00 до 23:00 мск российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 14 дронов ВСУ. Один из них был сбит в Калужской области. Еще шесть беспилотников было нейтрализовано над Крымом, четыре над Курской областью, два – над Белгородской, один – над Брянской.