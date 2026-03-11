Силы ПВО сбили 14 дронов над российскими регионами за три часа

12 марта стало известно, что восемь медицинских работников погибли при атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР 10 марта. Десять человек получили ранения. По медучреждению были выпущены четыре беспилотника. В момент удара в здании находились свыше 130 пациентов и около 50 человек медперсонала.