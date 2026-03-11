Газета
Силы ПВО сбили 14 дронов над российскими регионами за три часа

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотников в период с 20:00 до 23:00 мск, сообщило Минобороны РФ.

Шесть воздушных целей было нейтрализовано над Крымом. Еще четыре дрона российские военные ликвидировали в Курской области, два – в Белгородской. По одному беспилотнику перехвачено в Брянской и Калужской областях.

12 марта стало известно, что восемь медицинских работников погибли при атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР 10 марта. Десять человек получили ранения. По медучреждению были выпущены четыре беспилотника. В момент удара в здании находились свыше 130 пациентов и около 50 человек медперсонала.

В ночь на 12 марта средства ПВО ликвидировали 80 украинских БПЛА. Наибольшее их количество – 30 единиц – было сбито в небе над Краснодарским краем. 

