Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Восемь медиков погибли при ударе дронов ВСУ по медучреждению в ДНР

Украина преднамеренно ударила по больнице четырьмя дронами
Ведомости

Восемь медиков погибли и еще десять получили ранения в результате удара украинских беспилотников по медицинскому учреждению в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака произошла 10 марта около 3:40 мск. По медучреждению были выпущены четыре беспилотника. В тот момент в здании находились более 130 пациентов и около 50 человек медперсонала.

В Минобороны подчеркнули, что этот объект никогда не использовался в военных целях. «Его преднамеренное поражение со стороны киевского режима стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали», – пояснили в военном ведомстве.

МИД назвал удар по Брянску попыткой Запада сорвать мирные переговоры по Украине

Политика / Международные отношения

Вечером 10 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) также нанесли ракетный удар по Брянску. По данным властей региона, город был атакован семью ракетами Storm Shadow. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате удара погибли семь человек, число пострадавших достигло 42.

Девять пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии было решено перевезти в федеральные медцентры. Еще 20 человек проходят лечение в больницах Брянска, а 13 пострадавших получают помощь амбулаторно.

11 марта в Брянской области был объявлен день траура. На всей территории региона были приспущены флаги, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям было рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и трансляции.

Читайте также:Силы ПВО сбили 80 украинских беспилотников над регионами
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь