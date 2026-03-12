Восемь медиков погибли при ударе дронов ВСУ по медучреждению в ДНР

Восемь медиков погибли при ударе дронов ВСУ по медучреждению в ДНРУкраина преднамеренно ударила по больнице четырьмя дронами
Восемь медиков погибли и еще десять получили ранения в результате удара украинских беспилотников по медицинскому учреждению в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, атака произошла 10 марта около 3:40 мск. По медучреждению были выпущены четыре беспилотника. В тот момент в здании находились более 130 пациентов и около 50 человек медперсонала.
В Минобороны подчеркнули, что этот объект никогда не использовался в военных целях. «Его преднамеренное поражение со стороны киевского режима стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали», – пояснили в военном ведомстве.
Вечером 10 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) также нанесли ракетный удар по Брянску. По данным властей региона, город был атакован семью ракетами Storm Shadow. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате удара погибли семь человек, число пострадавших достигло 42.
Девять пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии было решено перевезти в федеральные медцентры. Еще 20 человек проходят лечение в больницах Брянска, а 13 пострадавших получают помощь амбулаторно.
11 марта в Брянской области был объявлен день траура. На всей территории региона были приспущены флаги, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям было рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и трансляции.