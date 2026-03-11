Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

Что известно о ракетном ударе ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow

Атака признана терактом, число пострадавших растет
Елена Вострикова
Пресс-служба губернатора Брянской области
Пресс-служба губернатора Брянской области

Вечером 10 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Брянску семь ракет Storm Shadow. Есть погибшие и пострадавшие. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства.

«Ведомости» собрали главное, что известно об атаке.

Жертвы и пострадавшие

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате ракетного удара погибли шесть человек. Число пострадавших достигло 42. Среди пострадавших есть несовершеннолетний – его состояние оценивается как стабильное.

29 человек были госпитализированы. Восемь реанимационных бригад прибыли из Москвы в Брянск для оказания помощи пострадавшим.

Девять пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии было решено перевезти в федеральные медицинские центры. Еще 20 человек проходят лечение в больницах Брянска, их состояние врачи оценивают как стабильное. Еще 13 пострадавших получают медицинскую помощь амбулаторно.

Богомаз: Брянск был атакован семью ракетами Storm Shadow

Политика / Армия и спецслужбы

Ситуация в городе после удара

По данным Богомаза, возникший после атаки пожар был полностью ликвидирован вечером 10 марта. Сейчас на месте происшествия работают следователи СК РФ, проводится осмотр территории. Специалисты оценивают ущерб и закрывают контур поврежденных жилых домов.

Движение пассажирского и личного транспорта в городе организовано в штатном режиме.

День траура в регионе и соболезнования

Губернатор Брянской области назвал произошедшее бесчеловечным терактом против мирных жителей. 11 марта в регионе объявлен день траура – на всей территории области приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям в регионе предложено отменить все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач. Региональные власти пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.

После атаки на Брянск соболезнования Богомазу выразили главы ряда российских регионов. Руководители Белгородской, Владимирской, Оренбургской, Херсонской и других областей сообщили о поддержке жителей региона. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удар был нанесен по месту, где в обычный день находятся десятки мирных людей. Он назвал случившееся военным преступлением и преступлением против человечности.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что город разделяет боль жителей Брянской области, так как сам не раз сталкивался с подобными атаками. «В это тяжелое время Севастополь скорбит вместе с вами. Мы разделяем вашу боль и верим, что Брянск выстоит», – написал он.

Глава Воронежской области Александр Гусев заявил о готовности оказать региону необходимую помощь. «Дорогие жители Брянской области, знайте, Воронеж всегда готов оказать вам и вашему региону поддержку в случае необходимости», – пояснил он.

Песков: успех спецоперации должен исключить атаки, подобные удару по Брянску

Политика / Армия и спецслужбы

Реакция властей и международных структур

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что решение об ответных мерах на обстрел Брянска будут принимать российские военные. По его словам, спецоперация идет вперед. «Она должна идти вперед и увенчаться успехом с тем, чтобы подобных акций впредь не было», – подчеркнул Песков.

Позднее Песков заявил, что ракетный обстрел Брянска британскими ракетами Storm Shadow был невозможен без участия специалистов из этой страны. «Мы отдаем себе в этом отчет, мы это хорошо знаем, и мы это, естественно, учитываем», – сказал Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что удар был нанесен преднамеренно по гражданскому населению. «Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть», – написала она в Telegram.

На международном уровне представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против любых ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.

Данные следствия

Следственный комитет России признал ракетный удар ВСУ по Брянску терактом. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, к преступлению могут быть причастны военнослужащие Главного управления разведки минобороны Украины, ВСУ и представители высшего военного и политического руководства Украины.

«Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», – заявили в ведомстве.

Сейчас СК устанавливает конкретных лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению этого преступления.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте