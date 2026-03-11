Что известно о ракетном ударе ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что город разделяет боль жителей Брянской области, так как сам не раз сталкивался с подобными атаками. «В это тяжелое время Севастополь скорбит вместе с вами. Мы разделяем вашу боль и верим, что Брянск выстоит», – написал он.