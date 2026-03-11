Что известно о ракетном ударе ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow

Что известно о ракетном ударе ВСУ по Брянску ракетами Storm ShadowАтака признана терактом, число пострадавших растет
Вечером 10 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Брянску семь ракет Storm Shadow. Есть погибшие и пострадавшие. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства.
«Ведомости» собрали главное, что известно об атаке.
Жертвы и пострадавшие
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате ракетного удара погибли шесть человек. Число пострадавших достигло 42. Среди пострадавших есть несовершеннолетний – его состояние оценивается как стабильное.
29 человек были госпитализированы. Восемь реанимационных бригад прибыли из Москвы в Брянск для оказания помощи пострадавшим.
Девять пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии было решено перевезти в федеральные медицинские центры. Еще 20 человек проходят лечение в больницах Брянска, их состояние врачи оценивают как стабильное. Еще 13 пострадавших получают медицинскую помощь амбулаторно.
Ситуация в городе после удара
По данным Богомаза, возникший после атаки пожар был полностью ликвидирован вечером 10 марта. Сейчас на месте происшествия работают следователи СК РФ, проводится осмотр территории. Специалисты оценивают ущерб и закрывают контур поврежденных жилых домов.
Движение пассажирского и личного транспорта в городе организовано в штатном режиме.
День траура в регионе и соболезнования
Губернатор Брянской области назвал произошедшее бесчеловечным терактом против мирных жителей. 11 марта в регионе объявлен день траура – на всей территории области приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям в регионе предложено отменить все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач. Региональные власти пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.
После атаки на Брянск соболезнования Богомазу выразили главы ряда российских регионов. Руководители Белгородской, Владимирской, Оренбургской, Херсонской и других областей сообщили о поддержке жителей региона. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удар был нанесен по месту, где в обычный день находятся десятки мирных людей. Он назвал случившееся военным преступлением и преступлением против человечности.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что город разделяет боль жителей Брянской области, так как сам не раз сталкивался с подобными атаками. «В это тяжелое время Севастополь скорбит вместе с вами. Мы разделяем вашу боль и верим, что Брянск выстоит», – написал он.
Глава Воронежской области Александр Гусев заявил о готовности оказать региону необходимую помощь. «Дорогие жители Брянской области, знайте, Воронеж всегда готов оказать вам и вашему региону поддержку в случае необходимости», – пояснил он.
Реакция властей и международных структур
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что решение об ответных мерах на обстрел Брянска будут принимать российские военные. По его словам, спецоперация идет вперед. «Она должна идти вперед и увенчаться успехом с тем, чтобы подобных акций впредь не было», – подчеркнул Песков.
Позднее Песков заявил, что ракетный обстрел Брянска британскими ракетами Storm Shadow был невозможен без участия специалистов из этой страны. «Мы отдаем себе в этом отчет, мы это хорошо знаем, и мы это, естественно, учитываем», – сказал Песков.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что удар был нанесен преднамеренно по гражданскому населению. «Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть», – написала она в Telegram.
На международном уровне представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против любых ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре.
Данные следствия
Следственный комитет России признал ракетный удар ВСУ по Брянску терактом. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, к преступлению могут быть причастны военнослужащие Главного управления разведки минобороны Украины, ВСУ и представители высшего военного и политического руководства Украины.
«Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», – заявили в ведомстве.
Сейчас СК устанавливает конкретных лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению этого преступления.