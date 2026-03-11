В Москву из Брянска эвакуируют девять пострадавших при атаке ВСУ

В федеральные медицинские центры и больницы Москвы из Брянска эвакуируют девять пострадавших при ракетной атаке Украины на город, которая произошла 10 марта. Раненые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.