Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

В Москву из Брянска эвакуируют девять пострадавших при атаке ВСУ

Ведомости

В федеральные медицинские центры и больницы Москвы из Брянска эвакуируют девять пострадавших при ракетной атаке Украины на город, которая произошла 10 марта. Раненые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он также сообщил, что в больницах Брянска проходят лечение 20 пострадавших, среди которых один несовершеннолетний. Трое взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

«13 пострадавших – на амбулаторном лечении. Организована помощь медицинских психологов», – добавил Кузнецов (цитата по ТАСС).

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянск 10 марта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что в результате погибли шесть мирных жителей, еще 37 человек получили ранения.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её