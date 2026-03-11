В Москву из Брянска эвакуируют девять пострадавших при атаке ВСУ
В федеральные медицинские центры и больницы Москвы из Брянска эвакуируют девять пострадавших при ракетной атаке Украины на город, которая произошла 10 марта. Раненые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Он также сообщил, что в больницах Брянска проходят лечение 20 пострадавших, среди которых один несовершеннолетний. Трое взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.
«13 пострадавших – на амбулаторном лечении. Организована помощь медицинских психологов», – добавил Кузнецов (цитата по ТАСС).
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянск 10 марта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что в результате погибли шесть мирных жителей, еще 37 человек получили ранения.