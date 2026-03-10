Газета
В ООН отреагировали на удар ВСУ по Брянску

Ведомости

ООН выступает против нападений на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом ТАСС заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга, говоря о ракетном ударе вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску.

«Мы ясно даем понять, что мы выступаем против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре», – сказал он.

ВСУ нанесли ракетный удар по территории Брянска 10 марта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что Киев намеренно атаковал мирных жителей. В результате удара есть погибшие и раненые. Богомаз рассказал, что в городе принимаются меры для локализации и ликвидации последствий атаки.

В 19:26 мск губернатор написал, что в Советском районе Брянска произошло задымление продуктами горения. Он призвал ограничить нахождение жителей на улице, а также закрыть окна.

