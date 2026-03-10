В ООН отреагировали на удар ВСУ по Брянску

ВСУ нанесли ракетный удар по территории Брянска 10 марта. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что Киев намеренно атаковал мирных жителей. В результате удара есть погибшие и раненые. Богомаз рассказал, что в городе принимаются меры для локализации и ликвидации последствий атаки.