Богомаз: Брянск был атакован семью ракетами Storm Shadow

Британская малозаметная крылатая ракета большой дальности Storm Shadow разрабатывалась концерном British Aerospace с 1994 г. В 2000 г. проведены первые успешные стрельбы, с 2002 г. ракеты приняты на вооружение в Великобритании, Франции и Италии. Точное число произведенных образцов неизвестно.

Ракеты предназначены для высокоточного поражения наземных (складов, пунктов командования, аэродромов) и морских целей при полете на сверхмалых высотах. Двигатель Microturbo TRI 60 обеспечивает ракете максимальную дальность полета примерно в 560 км. Полет ради трудности обнаружения происходит на малых высотах. Боеголовка весит около полутонны.

Эта ракета воздушного базирования – «воздух – земля», носитель у нее – истребитель. Изначально она адаптирована под английские истребители Tornado, а также французские Rafale и Mirage 2000. Немецкий таблоид Bild также сообщал о модернизации «десятков» Су-24М под эти ракеты.