Богомаз: Брянск был атакован семью ракетами Storm Shadow

Богомаз: Брянск был атакован семью ракетами Storm ShadowЧисло постродавших увеличилось до 42
Губернатор Александр Богомаз раскрыл детали ракетного удара ВСУ по Брянску. По его словам, город атаковали семью ракетами Storm Shadow. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале. 11 марта объявлено днем траура в Брянской области.
Как сообщил губернатор, в результате ракетного удара погибли шесть человек. Число пострадавших увеличилось до 42. Ранее сообщалось, что ранения получили 37 мирных жителей. Среди них есть несовершеннолетний, его состояние стабильное.
29 человек госпитализировали. Из Москвы в Брянск прибыли восемь реанимационных бригад. Девять пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии решили транспортировать в федеральные медцентры. Еще 20 человек лечатся в больницах Брянска, их состояние врачи называют стабильным. 13 пострадавших получают помощь амбулаторно.
Что такое Storm Shadow
Ракеты предназначены для высокоточного поражения наземных (складов, пунктов командования, аэродромов) и морских целей при полете на сверхмалых высотах. Двигатель Microturbo TRI 60 обеспечивает ракете максимальную дальность полета примерно в 560 км. Полет ради трудности обнаружения происходит на малых высотах. Боеголовка весит около полутонны.
Эта ракета воздушного базирования – «воздух – земля», носитель у нее – истребитель. Изначально она адаптирована под английские истребители Tornado, а также французские Rafale и Mirage 2000. Немецкий таблоид Bild также сообщал о модернизации «десятков» Су-24М под эти ракеты.
Как уточнил губернатор, пожарные полностью потушили возгорание вечером 10 марта. Движение транспорта в городе организовано в штатном режиме. Сейчас на месте трагедии работают следователи СК РФ. Они осматривают территорию. Специалисты оценивают ущерб и закрывают контур поврежденных жилых домов, подчеркнул губернатор.
ВСУ атаковали Брянск 10 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ на удар будут определять военные. По его словам, успех России в спецоперации должен полностью исключить опасность подобных атак.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова подчеркнула, что ВСУ преднамеренно атаковали мирное население. «ООН не может этого не видеть», – написала она в Telegram.