Песков: успех спецоперации должен исключить атаки, подобные удару по Брянску
Ответ на ракетный удар по Брянску будут определять военные. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Специальная военная операция идет вперед. Она должна идти вперед и увенчаться успехом с тем, чтобы подобных акций впредь не было», – подчеркнул Песков в разговоре с «РИА Новости».
10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску. Погибли шесть мирных жителей. Еще 37 человек получили ранения. Губернатор Александр Богомаз назвал случившееся бесчеловечным терактом. Удар был нанесен семью ракетами Storm Shadow, сообщил позднее глава региона.
Пострадавших доставили в Брянскую областную больницу. Медики оказывают им помощь.
11 марта в регионе объявлен днем траура. На всей территории области приспустят флаги. Телевидение и радио отменят культурно-развлекательные программы. Соответствующий указ подписал глава региона.
В Москву эвакуируют девять раненых. Они в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ. Еще 20 пострадавших, в том числе ребенок, проходят лечение в местных больницах. Трое из них в тяжелом состоянии.