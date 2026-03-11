Песков: успех спецоперации должен исключить атаки, подобные удару по Брянску

В Москву эвакуируют девять раненых. Они в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ. Еще 20 пострадавших, в том числе ребенок, проходят лечение в местных больницах. Трое из них в тяжелом состоянии.