Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Песков: успех спецоперации должен исключить атаки, подобные удару по Брянску

Ведомости

Ответ на ракетный удар по Брянску будут определять военные. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция идет вперед. Она должна идти вперед и увенчаться успехом с тем, чтобы подобных акций впредь не было», – подчеркнул Песков в разговоре с «РИА Новости».

10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску. Погибли шесть мирных жителей. Еще 37 человек получили ранения. Губернатор Александр Богомаз назвал случившееся бесчеловечным терактом. Удар был нанесен семью ракетами Storm Shadow, сообщил позднее глава региона.

Пострадавших доставили в Брянскую областную больницу. Медики оказывают им помощь.

11 марта в регионе объявлен днем траура. На всей территории области приспустят флаги. Телевидение и радио отменят культурно-развлекательные программы. Соответствующий указ подписал глава региона.

В Москву эвакуируют девять раненых. Они в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ. Еще 20 пострадавших, в том числе ребенок, проходят лечение в местных больницах. Трое из них в тяжелом состоянии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь