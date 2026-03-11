СК признал терактом ракетный удар ВСУ по Брянску
Следственный комитет РФ квалифицировал как теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) удар вооруженных сил Украины по Брянску. По данным следствия, преступление было совершено при участии военнослужащих главного управления разведки минобороны Украины, ВСУ и иных представителей высшего военного и политического руководства Украины.
«Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
10 марта ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области. В результате взрывов не менее восьми ракет в региональной столице погибли как минимум четыре мирных жителя, ранены 42 человека, сообщает СК. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры.
На данный момент проводятся следственные действия, которые установят конкретные лица, причастные к организации атаки против гражданского населения.
11 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Брянск атаковали семью ракетами Storm Shadow. По его информации, в результате атаки погибло шесть человек.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ на удар будут определять военные. По его словам, успех России в спецоперации должен полностью исключить опасность подобных атак.