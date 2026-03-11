СК признал терактом ракетный удар ВСУ по Брянску

10 марта ВСУ нанесли массированный удар по Брянской области. В результате взрывов не менее восьми ракет в региональной столице погибли как минимум четыре мирных жителя, ранены 42 человека, сообщает СК. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры.