Число погибших в результате удара по Брянску выросло до семи
Число погибших в результате украинской ракетной атаки на Брянск выросло до семи, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире «Соловьев Live».
Еще 42 человека ранены, добавил глава Брянской области. Число пострадавших не изменилось.
Вечером 10 марта вооруженные силы Украины выпустили по Брянску семь ракет Storm Shadow. Повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства.
Сообщалось о шести погибших. Кроме того, 29 человек были госпитализированы. Восемь реанимационных бригад прибыли из Москвы в Брянск для оказания помощи пострадавшим.
Губернатор Брянской области назвал произошедшее бесчеловечным терактом против мирных жителей. 11 марта в регионе объявлен день траура – на всей территории области приспущены флаги.