МИД назвал удар по Брянску попыткой Запада сорвать мирные переговоры по Украине

МИД назвал удар по Брянску попыткой Запада сорвать мирные переговоры по УкраинеАтака не могла быть совершена без участия иностранных специалистов
Великобритания и другие западные страны посредством масштабной провокации с гражданскими жертвами пытаются сорвать мирный процесс по урегулированию украинского конфликта и добиться эскалации боевых действий. Об этом заявил МИД РФ, отметив, что атака на Брянск произошла одновременно с сигналами США, в которых выражается надежда на тo, что в переговорах «наступил переломный момент».
По данным министерства, удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску 10 марта был нанесен с применением порядка семи британских ракет Storm Shadow. Задействование высокотехнологичных западных вооружений невозможно без прямого участия иностранных специалистов, обеспечивающих их эксплуатацию и целенаведение, а также без предоставления отдельными странами НАТО необходимых разведданных, подчеркнули в МИДе. Западные кураторы Киева несут всю полноту ответственности за последствия атаки на город.
Ведомство призвало профильные международные структуры, прежде всего ООН, дать оценку атаке ВСУ на Брянск, которая, по данным МИДа, нарушила нормы международного гуманитарного права.
«Молчание будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности [президента Украины Владимира] Зеленского и его кукловодов, стремящихся к эскалации конфликта», – говорится в сообщении министерства.
Следственный комитет (СК) РФ квалифицировал удар Украины по Брянску как теракт. Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, к преступлению могут быть причастны военнослужащие главного управления разведки минобороны Украины, подразделения ВСУ, а также представители высшего военного и политического руководства страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что удар ракетами Storm Shadow по Брянску был невозможен без участия британских специалистов. Он добавил, что спецоперация проводится в том числе для того, чтобы лишить Киев возможности наносить подобные удары.