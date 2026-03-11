Великобритания и другие западные страны посредством масштабной провокации с гражданскими жертвами пытаются сорвать мирный процесс по урегулированию украинского конфликта и добиться эскалации боевых действий. Об этом заявил МИД РФ, отметив, что атака на Брянск произошла одновременно с сигналами США, в которых выражается надежда на тo, что в переговорах «наступил переломный момент».