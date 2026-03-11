Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД назвал удар по Брянску попыткой Запада сорвать мирные переговоры по Украине

Атака не могла быть совершена без участия иностранных специалистов
Ведомости

Великобритания и другие западные страны посредством масштабной провокации с гражданскими жертвами пытаются сорвать мирный процесс по урегулированию украинского конфликта и добиться эскалации боевых действий. Об этом заявил МИД РФ, отметив, что атака на Брянск произошла одновременно с сигналами США, в которых выражается надежда на тo, что в переговорах «наступил переломный момент».

По данным министерства, удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску 10 марта был нанесен с применением порядка семи британских ракет Storm Shadow. Задействование высокотехнологичных западных вооружений невозможно без прямого участия иностранных специалистов, обеспечивающих их эксплуатацию и целенаведение, а также без предоставления отдельными странами НАТО необходимых разведданных, подчеркнули в МИДе. Западные кураторы Киева несут всю полноту ответственности за последствия атаки на город.

Ведомство призвало профильные международные структуры, прежде всего ООН, дать оценку атаке ВСУ на Брянск, которая, по данным МИДа, нарушила нормы международного гуманитарного права. 

Что известно о ракетном ударе ВСУ по Брянску

Общество

«Молчание будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности [президента Украины Владимира] Зеленского и его кукловодов, стремящихся к эскалации конфликта», – говорится в сообщении министерства.

Следственный комитет (СК) РФ квалифицировал удар Украины по Брянску как теракт. Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, к преступлению могут быть причастны военнослужащие главного управления разведки минобороны Украины, подразделения ВСУ, а также представители высшего военного и политического руководства страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что удар ракетами Storm Shadow по Брянску был невозможен без участия британских специалистов. Он добавил, что спецоперация проводится в том числе для того, чтобы лишить Киев возможности наносить подобные удары.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её