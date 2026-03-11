Газета
Песков: удар Storm Shadow по Брянску был невозможен без Британии

Ведомости

Удар ракетами Storm Shadow по Брянску был невозможен без участия британских специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Очевидно, что запуск этих ракет был невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет, мы это хорошо знаем, и мы это, естественно, учитываем», – сказал он журналистам.

Песков добавил, что спецоперация проводится в том числе для того, чтобы лишить Киев возможности наносить подобные удары.

Что известно о ракетном ударе ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow

Общество

По данным властей региона, ВСУ атаковали Брянск семью ракетами Storm Shadow. Как сообщил губернатор области Александр Богомаз, в результате удара погибли шесть человек. Всего пострадали 42 человека, из них 29 были госпитализированы.

11 марта в Брянской области объявлен день траура. В память о жертвах атаки на всей территории региона приспущены флаги.

СК РФ квалифицировал удар как теракт. Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, к преступлению могут быть причастны военнослужащие Главного управления разведки минобороны Украины, подразделения ВСУ, а также представители высшего военного и политического руководства страны.

В СК отметили, что атака была совершена в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти в России.

