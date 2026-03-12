Умер философ и социолог Юрген Хабермас

Хабермас родился 18 июня 1929 г. в Дюссельдорфе. У него была врожденная анаомалия – волчья пасть (палатосхизис), что впоследствии обусловило его интерес к философии коммуникации. Будущий философ учился в университетах Геттингена, Цюриха и Бонна. Свою карьеру он начал под руководством одного из основоположников философской антропологии Эриха Ротхакера. По окончании аспирантуры Хабермас был ассистентом представителя Франкфуртской критической школы Теодора Адорно.