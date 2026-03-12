Умер философ и социолог Юрген Хабермас
Немецкий философ и социолог Юрген Хабермас умер в городе Штарнберг в Баварии. Ему было 96 лет. Об этом сообщило издательство Suhrkamp Verlag на платформе Bluesky со ссылкой на его родственников.
Хабермас родился 18 июня 1929 г. в Дюссельдорфе. У него была врожденная анаомалия – волчья пасть (палатосхизис), что впоследствии обусловило его интерес к философии коммуникации. Будущий философ учился в университетах Геттингена, Цюриха и Бонна. Свою карьеру он начал под руководством одного из основоположников философской антропологии Эриха Ротхакера. По окончании аспирантуры Хабермас был ассистентом представителя Франкфуртской критической школы Теодора Адорно.
В настоящее время Хабермаса называют «самым главным философом Германии», «наследником Иммануила Канта, ярости Карла Маркса, понимания реальности Зигмунда Фрейда и четкости философов американского прагматизма». Философ связал понятие разума с подходами Маркса, Вебера и Парсонса. Он отрицал философский априоризм и фокусировался на разработке постметафизического философского проекта.
Хабермас был профессором Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете, а также возглавлял Институт по исследованию условий жизни научно-технического мира Общества Макса Планка в Штарнберге. Его главные научные труды – «Структурное изменение публичной сферы» и «Теория коммуникативного действия».