Общество

Умер гитарист метал-группы Motorhead Фил Кэмпбелл

В возрасте 64 лет скончался гитарист метал-группы Motorhead Фил Кэмпбелл. Об этом сообщила его группа Phil Campbell and the Bastard Sons в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашего любимого отца, Филипа Энтони Кэмпбелла, который мирно скончался прошлой ночью после долгой и упорной борьбы в отделении интенсивной терапии после сложной операции», – говорится в сообщении.

Кэмпбелл родился 7 мая 1961 г. в британском городе Понтиприт. К 13 годам он играл полупрофессионально с эстрадным коллективом Contrast. Позже он присоединился к паб-рок-группе Roktopus, выступавшей в Южном Уэльсе. В 1979 г. музыкант основал собственную хеви-метал-группу Persian Risk. В 1984 г. группа, в которой играл один из кумиров Кэмпбелла – основатель Motorhead Лемми, объявила набор музыкантов. Последний устроил прослушивание и взял в группу сразу двух гитаристов – Кэмпбелла и Майкла Берстона по прозвищу Пугало. Лемми планировал взять в группу одного гитариста, но, услышав, как Кэмпбелл и Берстон играют вместе, пригласил обоих.

В 2015 г. группа Motorhead распалась. Спустя четыре года Кэмпбелл выпустил сольный альбом Old Lions Still Roar.

