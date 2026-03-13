Росавиация ограничила работу аэропортов в Ижевске и Перми

По данным Минобороны, с 20:00 до 23:00 мск 12 марта силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников. Шесть из них были нейтрализованы над Крымом. Еще четыре дрона российские военные уничтожили в Курской области, два – в Белгородской. По одному беспилотнику перехвачено в Брянской и Калужской областях.