В аэропорту Перми сняли ограничение на рейсы
С работы аэропорта Перми «Большое Савино» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Меры действовали почти три часа.
Ранее Росавиация сняла ограничения для аэропортов Ижевска, Кирова («Победилово»), Краснодара («Пашковский»).
Минобороны сообщало, что за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 176 украинских беспилотников. Наибольшее число сбитых беспилотников – 80 единиц – пришлось на территорию Крыма.