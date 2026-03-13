ФСБ задержала двух россиян за сбор военных данных для Украины

11 марта суд приговорил 54-летнюю жительницу Хабаровска к 17 годам колонии общего режима за госизмену и участие в террористической организации. Она сорвала не менее 14 брошюр с призывами служить в Вооруженных силах (ВС) РФ – за это ей обещали выезд за границу. Часть брошюр осужденная сфотографировала и отправила, остальные оставила в квартире.