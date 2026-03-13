ФСБ задержала двух россиян за сбор военных данных для Украины
Силовики задержали двоих россиян за сбор сведений о военных объектах для спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным спецслужбы, оба подозреваемых, 2004 и 1989 годов рождения, сами связались с представителями Главного управления разведки минобороны Украины через интернет. По заданию кураторов они собрали и передали сведения о военных объектах и военных частях на территории Московской, Тульской и Тверской областей, сообщили в ЦОС.
Следственная служба УФСБ по Москве и области и следственное отделение УФСБ по Тверской области возбудили уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Им грозит пожизненное лишение свободы. Задержанных заключили под стражу.
11 марта ФСБ задержала жителя Владимирской области. По данным спецслужбы, он планировал диверсии против армейской авиатехники по заданию СБУ.
11 марта суд приговорил 54-летнюю жительницу Хабаровска к 17 годам колонии общего режима за госизмену и участие в террористической организации. Она сорвала не менее 14 брошюр с призывами служить в Вооруженных силах (ВС) РФ – за это ей обещали выезд за границу. Часть брошюр осужденная сфотографировала и отправила, остальные оставила в квартире.