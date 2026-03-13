Котяков: средняя зарплата россиян выросла на 13,5%
Средняя заработная плата россиян в 2025 г. выросла на 13,5%, а реальная – на 4,4%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России.
«На протяжении года устойчиво росли доходы наших граждан», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Котяков рассказал, что уровень занятости среди трудоспособных россиян в возрасте 30–50 лет достиг пиковых значений и составил выше 90%. При этом, по его словам, молодежь становится основным резервом для покрытия кадровой потребности в ближайшие годы.
Средняя зарплата в России в декабре 2025 г. выросла более чем на 40 000 руб. по сравнению с ноябрем. Если в ноябре показатель составлял 98 200 руб., то в последний месяц года он достиг 139 700 руб. Такой скачок объясняется выплатой годовых премий и 13-й зарплаты.