Котяков: средняя зарплата россиян выросла на 13,5%

Средняя зарплата в России в декабре 2025 г. выросла более чем на 40 000 руб. по сравнению с ноябрем. Если в ноябре показатель составлял 98 200 руб., то в последний месяц года он достиг 139 700 руб. Такой скачок объясняется выплатой годовых премий и 13-й зарплаты.