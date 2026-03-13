Суд заочно приговорил экс-главу Росалкогольрегулирования Чуяна к 12 годам
Таганский суд Москвы заочно приговорил бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна к 12 годам колонии общего режима по делу о хищении более 33 млрд руб., выведенных из ОФК-банка. Об этом сообщает ТАСС.
Суд признал Чуяна виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить Чуяну 14 лет лишения свободы.
По версии обвинения, с 2013 по 2018 гг. Чуян и его подчиненный, бывший президент ОФК-банка Николай Гордеев, организовали выдачу 115 заведомо невозвратных кредитов. Кроме того, согласно материалам дела, Гордеев вывел из банка около 9,76 млрд руб. по фиктивным договорам уступки прав требования по факторинговым соглашениям. Общая сумма ущерба от действий фигурантов превысила 33 млрд руб.
Гордеев ранее был приговорен к восьми годам колонии. Чуян покинул Россию в 2018 г. и был объявлен в международный розыск. В 2021 г. его задержали в Черногории по запросу российских властей и поместили под экстрадиционный арест. Однако позже выяснилось, что уроженец Украинской ССР Чуян получил паспорт Украины и запросил политическое убежище в Черногории. На этом основании Подгорица отказалась выдавать его России.