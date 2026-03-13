Суд заочно приговорил экс-главу Росалкогольрегулирования Чуяна к 12 годам

Гордеев ранее был приговорен к восьми годам колонии. Чуян покинул Россию в 2018 г. и был объявлен в международный розыск. В 2021 г. его задержали в Черногории по запросу российских властей и поместили под экстрадиционный арест. Однако позже выяснилось, что уроженец Украинской ССР Чуян получил паспорт Украины и запросил политическое убежище в Черногории. На этом основании Подгорица отказалась выдавать его России.