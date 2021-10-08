Черногория уведомила российскую сторону о задержании Чуяна и Исмаилова

Тельман Исмаилов, руководивший московским Черкизовским рынком в 1990-2010 годах, проходит в России вместе со своим братом Вагифом по делу об организации убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева в 2016 г. Местоположение Вагифа в настоящее время неизвестно. Второй брат Исмаилова, Рафик, в феврале 2020 г. был приговорен по этому делу к 17 годам лишения свободы. Тельман Исмаилов также подозревается в незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо в 2004 г. В четверг Следственный комитет РФ сообщил, что подготовил все материалы для запроса об экстрадиции предпринимателя.