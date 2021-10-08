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Черногория уведомила российскую сторону о задержании Чуяна и Исмаилова

Ведомости

Власти Черногории направили официальное подтверждение о задержании в балканской стране предпринимателей Игоря Чуяна и Тельмана Исмаилова. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство в Подгорице.

Бывший глава Росалкогольрегулирования Чуян и бывший хозяин Черкизовского рынка Исмаилов ранее были задержаны в Черногории, оба объявлены Россией в международный розыск.

В Черногории задержали бывшего владельца Черкизовского рынка

Тельман Исмаилов был заочно арестован в 2017 году по обвинению в организации убийств

Игорь Чуян курировал алкогольную отрасль с момента основания Росалкогольрегулирования в конце 2008 г. до своего увольнения по собственному желанию летом 2018-го. Вскоре он был заочно арестован по обвинению в хищении средств из обанкротившегося банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК).

Тельман Исмаилов, руководивший московским Черкизовским рынком в 1990-2010 годах, проходит в России вместе со своим братом Вагифом по делу об организации убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева в 2016 г. Местоположение Вагифа в настоящее время неизвестно. Второй брат Исмаилова, Рафик, в феврале 2020 г. был приговорен по этому делу к 17 годам лишения свободы. Тельман Исмаилов также подозревается в незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо в 2004 г. В четверг Следственный комитет РФ сообщил, что подготовил все материалы для запроса об экстрадиции предпринимателя.

Ранее по теме: Бывшего владельца Черкизовского рынка арестовали на два месяца

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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