Черногория уведомила российскую сторону о задержании Чуяна и Исмаилова
Власти Черногории направили официальное подтверждение о задержании в балканской стране предпринимателей Игоря Чуяна и Тельмана Исмаилова. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство в Подгорице.
Бывший глава Росалкогольрегулирования Чуян и бывший хозяин Черкизовского рынка Исмаилов ранее были задержаны в Черногории, оба объявлены Россией в международный розыск.
Игорь Чуян курировал алкогольную отрасль с момента основания Росалкогольрегулирования в конце 2008 г. до своего увольнения по собственному желанию летом 2018-го. Вскоре он был заочно арестован по обвинению в хищении средств из обанкротившегося банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК).
Тельман Исмаилов, руководивший московским Черкизовским рынком в 1990-2010 годах, проходит в России вместе со своим братом Вагифом по делу об организации убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева в 2016 г. Местоположение Вагифа в настоящее время неизвестно. Второй брат Исмаилова, Рафик, в феврале 2020 г. был приговорен по этому делу к 17 годам лишения свободы. Тельман Исмаилов также подозревается в незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо в 2004 г. В четверг Следственный комитет РФ сообщил, что подготовил все материалы для запроса об экстрадиции предпринимателя.