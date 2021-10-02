Бывшего владельца Черкизовского рынка арестовали на два месяца

В СК РФ сообщили, что у ведомства в производстве находится уголовное дело по обвинению Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей и ряд других дел. В 2015 г. Исмаилов был признан в России банкротом, а в ноябре 2017 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова из-за предъявленного обвинения в организации двух убийств (ст. 105 ч. 2 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 ч. 1 УК), говорила его адвокат Марина Русакова.