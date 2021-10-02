Бывшего владельца Черкизовского рынка арестовали на два месяца
Задержанного в Черногории бизнесмена Тельмана Исмаилова арестовали на два месяца, сообщила «Интерфаксу» адвокат Марина Русакова. Решение об аресте уже обжаловано.
По словам адвоката, Исмаилова арестовали после его прошения о предоставлении политического убежища в Черногории. Вопрос об этом все еще остается на рассмотрении властей, несмотря на арест.
Бывший владелец и директор Черкизовского рынка, миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов был задержан в Черногории на основании ордера, выданного Россией, сообщало ранее черногорское издание Vijesti.
В СК РФ сообщили, что у ведомства в производстве находится уголовное дело по обвинению Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей и ряд других дел. В 2015 г. Исмаилов был признан в России банкротом, а в ноябре 2017 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова из-за предъявленного обвинения в организации двух убийств (ст. 105 ч. 2 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 ч. 1 УК), говорила его адвокат Марина Русакова.
Речь идет об организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино моторс» Юрия Брилева в мае 2016 г., уточнял «Ведомостям» источник в Следственном комитете России. После этого Исмаилов был объявлен в международный розыск. По состоянию на 2019 г. бизнесмен вместе со своим братом Рафиком Исмаиловым находился в международном розыске.