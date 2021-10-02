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Бывшего владельца Черкизовского рынка арестовали на два месяца

Ведомости

Задержанного в Черногории бизнесмена Тельмана Исмаилова арестовали на два месяца, сообщила «Интерфаксу» адвокат Марина Русакова. Решение об аресте уже обжаловано.

По словам адвоката, Исмаилова арестовали после его прошения о предоставлении политического убежища в Черногории. Вопрос об этом все еще остается на рассмотрении властей, несмотря на арест. 

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Бывший владелец и директор Черкизовского рынка, миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов был задержан в Черногории на основании ордера, выданного Россией, сообщало ранее черногорское издание Vijesti. 

В СК РФ сообщили, что у ведомства в производстве находится уголовное дело по обвинению Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей и ряд других дел. В 2015 г. Исмаилов был признан в России банкротом, а в ноябре 2017 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова из-за предъявленного обвинения в организации двух убийств (ст. 105 ч. 2 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 ч. 1 УК), говорила его адвокат Марина Русакова.

Речь идет об организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино моторс» Юрия Брилева в мае 2016 г., уточнял «Ведомостям» источник в Следственном комитете России. После этого Исмаилов был объявлен в международный розыск. По состоянию на 2019 г. бизнесмен вместе со своим братом Рафиком Исмаиловым находился в международном розыске. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных