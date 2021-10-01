В Черногории задержали бывшего владельца Черкизовского рынка

В 2019 г. на Тельмана Исмаилова было заведено уголовное дело в Швейцарии сразу по трем статьям, сообщало издание. Его на тот момент подозревали в совершении преступлений, предусмотренных ст. 163, 164 и 165 УК (мошенничество, связанное с арестом имущества должника; фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и разбазаривание активов). Уголовное дело было заведено по заявлению «БМ-банка» — бывшего Банка Москвы, который был продан ВТБ, после чего интегрирован в систему, а бренд был окончательно ликвидирован в 2018 г. В заявлении банка говорилось, что в период с сентября 2012 по февраль 2014 г. на тот момент существовавший Банк Москвы предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V., входившим в группу АСТ, которая контролировала Черкизовский рынок и принадлежала Тельману Исмаилову. При этом сам Исмаилов выступил поручителем по кредитам перед банком.