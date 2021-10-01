В Черногории задержали бывшего владельца Черкизовского рынка

В Черногории задержали бывшего владельца Черкизовского рынкаТельман Исмаилов был заочно арестован в 2017 г. по обвинению в организации убийств
Бывший владелец и директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан в Черногории на основании ордера, выданного Россией. Об этом сообщает черногорское издание Vijesti.
«Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала РФ», — говорится в тексте публикации. В российском посольстве в Черногории сказали «РИА Новости», что они не получали официальной информации о задержании. Адвокат бизнесмена Марина Русакова заявила, что также не располагает достоверными данными об этом.
В СК РФ позже сообщили агентству, что у ведомства в производстве находится уголовное дело по обвинению Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей и ряд других дел. «Следствие ожидает документального подтверждения информации о задержании Тельмана Исмаилова за рубежом», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В 2015 г. Исмаилов был признан в России банкротом, а в ноябре 2017 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова из-за предъявленного обвинения в организации двух убийств (ст. 105 ч. 2 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 ч. 1 УК), сообщала его адвокат Марина Русакова. Речь идет об организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино моторс» Юрия Брилева в мае 2016 г., уточнял «Ведомостям» источник в Следственном комитете России (СКР). После этого Исмаилов был объявлен в международный розыск. По состоянию на 2019 г. бизнесмен вместе со своим братом Рафиком Исмаиловым находился в международном розыске.
Исмаилов является основателем группы АСТ, которая в разные годы владела частью Черкизовского рынка, рестораном «Прага» на Арбате, офисом «Военторг» на Воздвиженке и т. д. Оборот группы АСТ в интервью «Ведомостям» Тельман Исмаилов оценивал в $2 млрд, а саму компанию – в $3 млрд. Перед началом курортного сезона 2009 г. Тельман Исмаилов открыл в Турции отель Mardan Palace, названный СМИ «самым дорогим отелем континента». Вскоре после громкого открытия отеля, был закрыт Черкизовский рынок в Москве. У бизнесмена начались проблемы с кредиторами: ему пришлось продать большинство своих активов, в частности, были проданы «Военторг» и проект новой гостиницы на Никитском бульваре. В конце июня уже этого года в Черногории под обеспечительные меры попало казино Avala в Будве, записанное на сына бизнесмена Алекпера Исмаилова, сообщал «Коммерсантъ».
В 2019 г. на Тельмана Исмаилова было заведено уголовное дело в Швейцарии сразу по трем статьям, сообщало издание. Его на тот момент подозревали в совершении преступлений, предусмотренных ст. 163, 164 и 165 УК (мошенничество, связанное с арестом имущества должника; фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и разбазаривание активов). Уголовное дело было заведено по заявлению «БМ-банка» — бывшего Банка Москвы, который был продан ВТБ, после чего интегрирован в систему, а бренд был окончательно ликвидирован в 2018 г. В заявлении банка говорилось, что в период с сентября 2012 по февраль 2014 г. на тот момент существовавший Банк Москвы предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V., входившим в группу АСТ, которая контролировала Черкизовский рынок и принадлежала Тельману Исмаилову. При этом сам Исмаилов выступил поручителем по кредитам перед банком.
Ранее сегодня черногорское издание Vijesti сообщило о задержании в Тивате бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование почти десять лет: с момента создания организации в 2008 г. и до ухода с должности в июле 2018 г. по собственному желанию. В декабре того же года Чуян стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК). По версии следствия, Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и «Статус-групп», организовал выдачу этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий. Этим причинил ущерб банку и его миноритарному акционеру, адвокату Николаю Егорову, на общую сумму 30 млрд руб.
Басманный суд Москвы 25 декабря 2018 г. санкционировал заочный арест Чуяна и объявил его в международный розыск. В сентябре 2019 г. было арестовано его имущество на общую сумму 270 млн руб., преимущественно недвижимость, в частности, дом в Подмосковье и квартира в центре Москвы площадью 270 кв. м.