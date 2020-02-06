Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам колонии

Мособлсуд признал виновным в убийстве (ст. 105 ч. 2 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 ч. 1 УК) Рафика Исмаилова – брата бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Суд приговорил Рафика Исмаилова к 17 годам колонии строгого режима. По делу об убийстве двух бизнесменов суд также приговорил его к ограничению свободы на год, взыскав с него в пользу потерпевших 4,48 млн руб.