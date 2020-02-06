Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам колонии
Мособлсуд признал виновным в убийстве (ст. 105 ч. 2 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 ч. 1 УК) Рафика Исмаилова – брата бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Суд приговорил Рафика Исмаилова к 17 годам колонии строгого режима. По делу об убийстве двух бизнесменов суд также приговорил его к ограничению свободы на год, взыскав с него в пользу потерпевших 4,48 млн руб.
В ноябре 2017 г. адвокат экс-владельца рынка Марина Русакова рассказала, что Тельмана Исмаилова обвиняют в организации двух убийств и незаконном обороте оружия. Речь идет о ликвидации владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино моторс» Юрия Брилева в мае 2016 г. По версии следствия, Тельман Исмаилов организовал убийство бизнесменов Савкина и Брылева вместе с двумя братьями – Рафиком и Вагифом.
Следствие считает, что исполнителем преступления был Мехман Керимов. 15 мая 2016 г. он застрелил Савкина и Брылева в автомобиле на Новорижском шоссе. После убийства Рафик Исмаилов забрал Керимова с места преступления, после этого соучастники помогли киллеру скрыться и избавиться от оружия, говорится в материалах дела. Весной 2018 г. суд приговорил Керимова к 13 годам колонии строгого режима.
Уголовное дело в отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых выделено в отдельное производство. Сейчас они находятся за границей. Ранее суд обоих арестовал заочно.