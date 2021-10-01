СМИ узнали о задержании в Черногории экс-главы Росалкогольрегулирования Чуяна
Бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, заочно арестованного в России и объявленного в международный розыск Интерполом, задержали на курорте Тиват в Черногории. Об этом сообщает местное издание Vijesti со ссылкой на полицию.
Сообщается, что операция по установлению местонахождения бывшего российского чиновника велась полицией страны несколько недель. После задержания Высокий суд черногорской столицы Подгорицы заключил Чуяна под стражу. Российские правоохранительные органы пока не комментировали эту информацию.
Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование почти десять лет: с момента создания организации в 2008 г. и до ухода с должности в июле 2018 г. по собственному желанию. В декабре того же года Чуян стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК).
По версии следствия, Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и «Статус-групп», организовал выдачу этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий. Этим причинил ущерб банку и его миноритарному акционеру, адвокату Николаю Егорову, на общую сумму 30 млрд руб.
Басманный суд Москвы 25 декабря 2018 г. санкционировал заочный арест Чуяна и объявил его в международный розыск. В сентябре 2019 г. было арестовано его имущество на общую стоимость 270 млн руб., преимущественно недвижимость, в частности дом в Подмосковье и квартира в центре Москвы площадью 270 кв. м.