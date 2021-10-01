СМИ узнали о задержании в Черногории экс-главы Росалкогольрегулирования Чуяна

Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование почти десять лет: с момента создания организации в 2008 г. и до ухода с должности в июле 2018 г. по собственному желанию. В декабре того же года Чуян стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК).