Число погибших при ударе ВСУ по медучреждению в ДНР выросло до 10
В результате атаки украинских беспилотников на медучреждение в Донецкой народной республике (ДНР) погибли 10 медработников. Еще 10 человек, включая девять медиков, были ранены, сообщает Следственный комитет (СК) России.
Военные следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ). При осмотре места происшествия были найдены обломки БПЛА. Назначены взрывотехническая и другие экспертизы.
Следствие проверяет обстоятельства, рассказанные очевидцами случившегося. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители устанавливают личности украинских военных, причастных к преступлению.
Атака произошла около 3:40 мск 10 марта. По медучреждению были выпущены четыре беспилотника. В здании находились свыше 130 пациентов и примерно 50 человек медперсонала. В Минобороны РФ подчеркивали, что это медучреждение никогда не использовалось в военных целях.