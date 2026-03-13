Число погибших при ударе ВСУ по медучреждению в ДНР выросло до 10

Атака произошла около 3:40 мск 10 марта. По медучреждению были выпущены четыре беспилотника. В здании находились свыше 130 пациентов и примерно 50 человек медперсонала. В Минобороны РФ подчеркивали, что это медучреждение никогда не использовалось в военных целях.