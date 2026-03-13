Главная / Общество /

Гитару Гилмора из Pink Floyd продали на аукционе за рекордные $14,55 млн

Электрогитару Black Strat бывшего фронтмена британской группы Pink Floyd Дэвида Гилмора продали на аукционе Christie's в Лондоне за $14,55 млн. Об этом сообщил журнал Rolling Stone.

Эта сделка установила новый рекорд стоимости для гитар, проданных на аукционах. Предыдущий рекорд принадлежал акустической гитаре Martin D-18E лидера группы Nirvana Курта Кобейна, которую в июне 2020 г. продали за $6 млн.

Гитара Black Strat была произведена компанией Fender в 1969 г. Изначально ее оценивали в $2–4 млн. Инструмент использовался Гилмором при записи ключевых альбомов Pink Floyd – The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) и The Wall (1979).

На аукционе также продавались другие предметы из коллекции американского миллиардера Джима Ирсэя. Так, гитара Джерри Гарсиа, основателя рок-группы Grateful Dead, была продана за $10 млн.

В мае 2024 г. гитара Джона Леннона, использованная при записи альбома Help!, ушла с молотка за $2,9 млн и стала одной из самых дорогих памятных вещей, связанных с The Beatles.

