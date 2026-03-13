Росавиация ограничила работу аэропорта Краснодара
Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара (Пашковский), сообщили в Telegram-канале Росавиации в 22:14 мск.
По информации представителей ведомства, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. 14 марта Росавиация также вводила ограничения на работу московских аэропортов «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский».
За последние 10 часов российские силы ПВО сбили 280 украинских беспилотников. БПЛА пытались атаковать территории Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края и Московский регион. На подлете к Москве сбили 47 дронов.