Роскачество: работодатель может уволить сотрудника за токсичность
Работодатель вправе уволить сотрудника, если его деструктивное поведение негативно сказывается на коллективе. Об этом рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина, пишет «Лента.ру».
Хотя понятия «токсичность» в Трудовом кодексе не существует, компания может уволить такого работника за конкретные последствия его поведения.
Как пояснила эксперт, трудовое законодательство содержит закрытый перечень оснований для расторжения договора по инициативе работодателя. Среди них – неоднократное неисполнение обязанностей, грубые дисциплинарные проступки, появление на работе в состоянии опьянения или разглашение коммерческой тайны. Токсичность как таковая в этом списке отсутствует.
Однако на практике токсичное поведение почти всегда выражается через конкретные действия, которые уже являются дисциплинарными нарушениями. К ним относятся оскорбления коллег, систематическое игнорирование распоряжений руководства, нарушение правил внутреннего распорядка, публичный подрыв авторитета начальства или создание конфликтных ситуаций в команде.
Ганькина подчеркнула, что ключевую роль играет грамотная юридическая фиксация таких проступков. Работодателю необходимо оформлять служебные записки, акты, собирать жалобы от коллег и другие внутренние документы. После первого нарушения можно применить дисциплинарное взыскание, а при повторных инцидентах у компании появляется законное основание для увольнения по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ – за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин.