Число пострадавших после столкновения трамваев в Москве выросло до 18
Число пострадавших при столкновении двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе в Москве возросло до 18, среди них двое детей. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.
Движение с улицы Свободы на Волоколамское шоссе в центр перекрыто. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
Авария произошла утром 15 марта: один из трамваев сошел с рельсов, предположительно, из-за технической неисправности, после чего произошло столкновение, сообщил ТАСС.