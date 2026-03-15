Боец ММА получил 1,5 года принудительных работ за «спарринг» с памятником
Суд Москвы назначил бойцу смешанных единоборств Зауру Исмаилову наказание в виде одного года и шести месяцев принудительных работ по делу об осквернении памятника. Об этом сообщили в канале судов общей юрисдикции столицы.
Согласно вердикту судьи, из заработной платы осужденного также будет удерживаться 10% в доход государства.
Отмечается, что в зале суда подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Уголовное дело было возбуждено в начале декабря после публикации видеоролика, где Исмаилов во время тренировки наносит удары по одной из фигур памятника «Ветеранам МЧС России» на Кременчугской улице. Позднее запись была удалена. По ст. 243.4 УК РФ об осквернении памятников и мемориалов бойцу грозило до трех лет лишения свободы.