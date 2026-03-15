Боец ММА получил 1,5 года принудительных работ за «спарринг» с памятником

Уголовное дело было возбуждено в начале декабря после публикации видеоролика, где Исмаилов во время тренировки наносит удары по одной из фигур памятника «Ветеранам МЧС России» на Кременчугской улице. Позднее запись была удалена. По ст. 243.4 УК РФ об осквернении памятников и мемориалов бойцу грозило до трех лет лишения свободы.