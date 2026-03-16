Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Общество

Собянин: силы ПВО сбили свыше 250 БПЛА на подлете к Москве на двух рубежах

Более 250 беспилотников, летевших на Москву, сбили дежурные средства ПВО на двух рубежах за выходные дни. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, БПЛА были уничтожены «непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве».

По данным Минобороны РФ, с 23:00 мск 15 марта до 8:00 мск 16 марта российские военные уничтожили 145 дронов вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Наибольшее число беспилотников – 53 единицы – было ликвидировано в небе над Московской областью, 46 из них летели на столицу.

