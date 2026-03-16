Собянин: силы ПВО сбили свыше 250 БПЛА на подлете к Москве на двух рубежах
Более 250 беспилотников, летевших на Москву, сбили дежурные средства ПВО на двух рубежах за выходные дни. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, БПЛА были уничтожены «непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве».
По данным Минобороны РФ, с 23:00 мск 15 марта до 8:00 мск 16 марта российские военные уничтожили 145 дронов вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Наибольшее число беспилотников – 53 единицы – было ликвидировано в небе над Московской областью, 46 из них летели на столицу.