Силы ПВО сбили 145 украинских беспилотников за ночь

Больше всего беспилотников – 53 единицы – было ликвидировано в небе над Московской областью, 46 из них летели на столицу. Еще 38 БПЛА российские военные нейтрализовали над Брянской областью, 11 – над Ярославской, восемь – над Калужской. семь воздушных целей было перехвачено в Смоленской области, по пять – в Ростовской и Ульяновской областях.