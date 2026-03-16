Политика

Силы ПВО сбили 145 украинских беспилотников за ночь

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 145 дронов вооруженных сил Украины в период с 23:00 мск 15 марта до 8:00 мск 16 марта, сообщило Минобороны.

Больше всего беспилотников – 53 единицы – было ликвидировано в небе над Московской областью, 46 из них летели на столицу. Еще 38 БПЛА российские военные нейтрализовали над Брянской областью, 11 – над Ярославской, восемь – над Калужской. семь воздушных целей было перехвачено в Смоленской области, по пять – в Ростовской и Ульяновской областях.

Четыре атаки отражено над Тверской областью, по три – над Воронежской, Костромской областями и республикой Крым, две – над Волгоградской областью и по одной – над Краснодарским краем и Саратовской областью.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за выходные дни системы ПВО сбили 157 украинских беспилотников, которые летели в направлении Москвы. Об уничтожении двух БПЛА Собянин проинформировал в 06:56 мск 16 марта в Max. Он отметил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

