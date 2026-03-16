Экс-директору «Фонда Гергиева» вынесли заочный приговор за присвоение средств
Тверской районный суд заочно приговорил бывшего директора «Фонда Валерия Гергиева» Игоря Зотова к 14 годам лишения свободы по делу о присвоении средств. Сейчас он находится в розыске. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.
Его признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Предполагается, что Зотов будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 1,6 млн руб. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, на три года.
Суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму более 28,7 млн руб.
В 2009 г. Зотов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Установлено, что в ноябре 2011 г. он, злоупотребив своим служебным положением, приказал неосведомленному сотруднику фонда оформить платежное поручение. В результате с расчетного счета фонда на счет ИП Зотов И. В. были перечислены более 28,7 млн руб., якобы в счет оплаты по несуществующему договору. Эти деньги Зотов использовал в личных целях, что причинило фонду значительный ущерб.
«Фонд Валерия Гергиева» – благотворительный фонд, созданный 27 января 2003 г. Его целью является организация благотворительной деятельности в сфере искусства, культуры, просвещения и образования.