Роспотребнадзор заблокировал тысячи ресурсов с запрещенными БАДами
Роспотребнадзор заблокировал более 5200 интернет-ресурсов, распространявших информацию о продаже запрещенных биологически активных добавок (БАД). Об этом сообщили в официальном канале ведомства в мессенджере Max.
В ведомстве уточнили, что среди таких ресурсов были интернет-страницы, на которых под видом пищевых добавок предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и содержащая запрещенные компоненты. Для примера санврачи привели ряд БАДов: «Глиалия сироп, для мозга, от нейровоспаления», «Methyl B-12 Метилкобаламин 1000 мкг, 100 пастилок». Также выявили товары, которые выдавались за пищевые добавки, но фактически ими не являлись, например «Kal Pantothenic Acid 1000 mg, 100 таб.».
Роспотребнадзор рекомендует приобретать БАДы только у официальных поставщиков и проверять наличие регистрационных документов. При сомнениях в качестве или происхождении товара обращаться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра.
6 февраля сообщалось, что Роспотребнадзор заблокировал около 2000 интернет-ресурсов за продажу запрещенных БАДов. В ведомстве отмечали, что мониторинг продолжается: сотрудники ежедневно проверяют объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет распространения такой продукции.