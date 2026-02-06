Роспотребнадзор заблокировал 2000 интернет-ресурсов за продажу запрещенных БАДов

Служба проинформировала граждан, что приобретать биодобавки можно только у официальных поставщиков и в аптеках. При покупке нужно проверять регистрационные документы, а при сомнениях в качестве или происхождении товара необходимо обратиться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра.