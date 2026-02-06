Газета
Главная / Технологии /

Роспотребнадзор заблокировал 2000 интернет-ресурсов за продажу запрещенных БАДов

Ведомости

Роспотребнадзор заблокировал 2000 интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже запрещенных биологически активных добавок (БАД), сообщает ведомство в Мax.

Заблокированные сайты предлагали к розничной продаже экстракты и концентраты, содержащие биологически активные вещества. По данным Роспотребнадзора, они реализовывались под видом пищевых добавок и были ориентированы в том числе на детей. Эта продукция не проходила обязательную государственную регистрацию и представляет риск для потребителей.

В ведомстве рассказали, что работа продолжается. Ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД.

Служба проинформировала граждан, что приобретать биодобавки можно только у официальных поставщиков и в аптеках. При покупке нужно проверять регистрационные документы, а при сомнениях в качестве или происхождении товара необходимо обратиться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра.

29 января оператор системы маркировки «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) получил данные, что по итогам 2025 г. реальный объем легального рынка БАДов составил 279 млрд руб. Объем производства добавок равен 744 млн упаковок, что на 5% больше, чем в 2024 г. Рост свидетельствует о динамичном развитии отрасли на фоне общего расширения рынка.

