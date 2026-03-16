Apple оштрафовали на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Apple признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации). Для юридических лиц штраф по данной статье составляет от 800 000 руб. до 4 млн руб.
Как отмечает «Интерфакс», заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе представителей Apple, которые опасались раскрытия конфиденциальных данных о работе сервисов и других закрытых сведений о компании.
16 мая суд также назначил Telegram штраф в размере 35 млн руб. за пять эпизодов неудаления информации, доступ к которой подлежит ограничению на территории РФ. Мессенджер признали виновным по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации).