Apple оштрафовали на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple, признав ее виновной в несоблюдении требований по удалению запрещенного в РФ контента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Apple признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации). Для юридических лиц штраф по данной статье составляет от 800 000 руб. до 4 млн руб.

Как отмечает «Интерфакс», заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе представителей Apple, которые опасались раскрытия конфиденциальных данных о работе сервисов и других закрытых сведений о компании.

16 мая суд также назначил Telegram штраф в размере 35 млн руб. за пять эпизодов неудаления информации, доступ к которой подлежит ограничению на территории РФ. Мессенджер признали виновным по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации).

