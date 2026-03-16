В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышек бешенства среди скота

В Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по причине вспышек бешенства и пастереллеза у животных. Последние очаги там зафиксировали в начале марта, сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

«Режим ЧС введен на территории всей Новосибирской области», – сказал он (цитата по ТАСС). По словам министра, такая мера поможет эффективно координировать действия в регионе и остановить перемещение животных.

Шинделов рассказал, что на территориях очагов, где были проведены меры после фиксации заболеваний, не наблюдается новых случаев.

В начале марта в селе Козиха Ордынского муниципального района Новосибирской области после обнаружения пастереллеза ввели карантин. Местным жителям тогда запретили вывозить с территории населенного пункта молоко и мясо.

12 марта специалисты управления ветеринарии в регионе начали оформлять документы для выплаты компенсаций собственникам сельскохозяйственных животных, которые были изъяты в ходе противоэпизоотических мероприятий. Отмечалось, что сумма возмещения рассчитывается исходя из стоимости животных на день, предшествующий введению карантина.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте