Главная / Общество /

Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Сочи

Ведомости

В аэропорту Сочи введены ограничения на вылет и прием воздушных судов, сообщили в Telegram-канале Росавиации в 19:13 мск.

По данным ведомства, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. С 10:05 17 марта они также действуют в авиагавани Краснодара.

В ночь на 17 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 206 украинских беспилотников самолетного типа, из них 28 – над Краснодарским краем. Больше всего дронов было уничтожено в Брянской области (62 единицы). Над Московским регионом перехватили 43 дрона, в том числе 40, летевших на Москву. Еще 18 воздушных целей российские военные нейтрализовали в Крыму.

