Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Сочи

В ночь на 17 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 206 украинских беспилотников самолетного типа, из них 28 – над Краснодарским краем. Больше всего дронов было уничтожено в Брянской области (62 единицы). Над Московским регионом перехватили 43 дрона, в том числе 40, летевших на Москву. Еще 18 воздушных целей российские военные нейтрализовали в Крыму.