Силы ПВО сбили за ночь 206 украинских беспилотников
В ночь на 17 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 206 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего беспилотников – 62 единицы – уничтожили над территорией Брянской области. Над Московским регионом перехватили 43 дрона, в том числе 40, летевших на Москву. Еще 28 единиц ликвидировали над Краснодарским краем, 18 – над Крымом.
В небе Азовского моря уничтожили 12 единиц. Над Смоленской областью также сбили 12 БПЛА. Девять беспилотников перехватили над Калужской областью, восемь – над Белгородской, шесть – над Ростовской. Еще четыре дрона уничтожили над Ленинградской областью, три – над Астраханской и один – над территорией Адыгеи.
С 16 марта аэропорты «Внуково», «Жуковский» (Раменское), «Домодедово» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Ночью Росавиация также ограничила работу аэропортов Пскова и Краснодара «Пашковский».