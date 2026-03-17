Собянин: за ночь силы ПВО сбили 38 БПЛА на подлете к Москве
За ночь силы ПВО сбили 38 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
О последних двух уничтоженных БПЛА глава города проинформировал в своем канале в Max в 05:58 мск 17 марта.
С 16 марта аэропорты «Внуково», «Жуковский» (Раменское), «Домодедово» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Ночью Росавиация также ограничила работу аэропортов Пскова и Краснодара («Пашковский»).