Росавиация сняла ограничения для московских аэропортов
В работе аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» (Раменское) и «Шереметьево» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Кроме того, меры перестали действовать для воздушных гаваней Калуги «Грабцево» и Ярославля «Туношна».
Он напомнил, что такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. С 16 марта столичные аэропорты принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений.
Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 17 марта дежурные средства ПВО сбили 206 украинских БПЛА самолетного типа. Над Московским регионом перехватили 43 дрона, в том числе 40, летевших на Москву.