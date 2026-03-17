Защита нескольких фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловала приговор
Защита нескольких фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» подала апелляционные жалобы на приговор суда, сообщил «РИА Новости» один из участников процесса.
Жалобы подали 16 марта. Собеседник агентства не уточнил, сколько их было и от чьего лица они были поданы.
12 марта Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению четырех непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе». Еще 11 человек приговорены к пожизненному заключению, четверо – к срокам от 19 до 22 лет колонии.
22 марта 2024 г. террористы совершили нападение на посетителей концерта группы «Пикник» в подмосковном «Крокус сити холле». Нападавшие ворвались с огнестрельным оружием в холл площадки, а затем подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.