Защита нескольких фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловала приговор

22 марта 2024 г. террористы совершили нападение на посетителей концерта группы «Пикник» в подмосковном «Крокус сити холле». Нападавшие ворвались с огнестрельным оружием в холл площадки, а затем подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.