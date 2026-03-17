В Москве задержан бывший зампред правительства Бурятии Евгений Луковников
В Москве был задержан бывший заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
По словам Цыденова, задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ. Речь о субподрядных работах, выполняемых фирмами, в которых участвуют аффилированные с Луковниковым люди. Бывший замглавы республики будет этапирован в Улан-Удэ, планируется проведение следственных действий на месте.
«О чем вообще люди думают. И чем думают. Сегодня не те времена, когда что-то можно утаить», – отметил Цыденов.
Глава Бурятии добавил, что Луковников был «самым доверенным человеком». Цыденов приглашал его из Москвы как специалиста в строительстве.
В январе 2024 г. «РИА Новости» писали, что Луковников ушел в отставку по собственному желанию. Он работал в правительстве Бурятии с ноября 2017 г., а прежде был замруководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. На посту зампреда правительства республики Луковников курировал крупные инфраструктурные проекты в республике и подшефном Бурятии Старобешевском районе ДНР.